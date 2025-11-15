Ротен: «У Шерки высокий уровень, но если он играет только ради развлечения публики, то это не сулит ничего хорошего»

Бывший полузащитник сборной Франции Жером Ротен раскритиковал полузащитника национальной команды Райана Шерки за пас рабоной в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Украины (4:0).

«Все согласны, что у него высокий уровень, но если после третьего выхода на поле он играет только ради развлечения публики, выставляя команду на посмешище, и его отношение к игре не безупречно, то это не сулит ему ничего хорошего в будущем!» — приводит RMC Sport слова Ротена.

22-летний француз сыграл за национальную команду 3 матча, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.