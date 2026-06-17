ЧМ по футболу 2026: расписание матчей на 18 июня
В четверг, 18 июня, на чемпионате мира по футболу — 2026 пройдут четыре матча группового этапа. Игровой день откроется встречей Гана — Панама, а завершится матчем Швейцария — Босния и Герцеговина.
«СЭ» публикует расписание матчей ЧМ-2026 на 18 июня. Время начала — московское.
Расписание матчей ЧМ-2026 на 18 июня
18 июня, четверг
02.00. Группа L. Гана — Панама.
05.00. Группа K. Узбекистан — Колумбия.
19.00. Группа A. Чехия — ЮАР.
22.00. Группа B. Швейцария — Босния и Герцеговина.
Матч Гана — Панама пройдет на «Бимо Филд» в Торонто (Канада). Игра Узбекистан — Колумбия состоится на стадионе «Ацтека» в Мехико (Мексика). Вечерняя часть дня начнется встречей Чехия — ЮАР, а затем Швейцария сыграет с Боснией и Герцеговиной.
Для Узбекистана матч против Колумбии станет дебютным в истории финальных стадий чемпионата мира. Чехия и ЮАР проведут игру 2-го тура группы A после стартовых матчей против Южной Кореи и Мексики.
Следить за ключевыми событиями и результатами матчей ЧМ-2026 можно в матч-центре на сайте «СЭ».