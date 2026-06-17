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17 июня, 22:13

Защитник сборной Уругвая Араухо может пропустить групповой этап ЧМ-2026 из-за травмы

Сергей Филин

Защитник сборной Уругвая и «Барселоны» Рональд Араухо может не сыграть на групповом этапе чемпионата мира-2026 из-за микронадрыва икроножной мышцы, сообщает Mundo Deportivo.

27-летний футболист травмировался 4 июня незадолго до вылета в Мексику. В сборной Уругвая предполагали, что Араухо пропустит матчи с Саудовской Аравией (1:1) 16 июня и Кабо-Верде 22 июня, но успеет восстановиться к игре с Испанией 27 июня.

По данным источника, игроку понадобится больше времени до полного выздоровления. Он сможет выйти на поле лишь в начале следующего месяца. Это означает, что Араухо сыграет на ЧМ только если сборная Уругвая попадет в 1/16 финала турнира.

Чемпионат мира-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде.

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