Президент Мексики сообщила, что матчи Ирана на ЧМ-2026 не будут перенесены

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум рассказала, что ФИФА приняла окончательное решение о том, где Иран проведет свои матчи чемпионата мира-2026.

Иран просил проводить свои матчи в Мексике, а не в США, ссылаясь на соображения региональной безопасности. Однако изменений не будет.

«ФИФА в конечном итоге решила, что матчи не могут быть перенесены с первоначальных мест проведения», — приводит Goal слова Шейнбаум.

По ее словам, такой шаг потребовал бы от ФИФА масштабных логистических усилий.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Ирана по итогам жеребьевки попала в группу G к командам Бельгии, Египта и Новой Зеландии.

США и Израиль 28 февраля этого года начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских.