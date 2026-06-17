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17 июня, 08:50

Ашурматов: «Из Ирана улетел последним рейсом перед войной»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Защитник иранского «Эстегляля» и сборной Узбекистана Рустамжон Ашурматов в интервью «СЭ» рассказал, как команда готовилась к чемпионату мира-2026.

— Аббос Файзуллаев рассказал мне, что чемпионату мира предшествовали очень тяжелые сборы.

— Очень тяжелые!

— Самые сложные в жизни?

— Можно и так сказать, наверное.

— У Рашида Рахимова в «Рубине» не было таких сборов?

— У него тоже было тяжело, но тут...

— И что было самое сложное?

— Интенсивность. Очень много бега, очень много скоростных упражнений. И без мяча, и с мячом. Все — на скорости. Пауз совсем мало.

— Уже чувствуете эффект?

— Да. С Нидерландами провел всю игру, но у меня оставался запас сил — мог сыграть еще.

— Насколько большая проблема, что в последние месяцы у вас из-за войны не было практики в чемпионате Ирана, где вы выступаете за «Эстегляль»?

— Первые два месяца было очень тяжело, потому что мы почти не тренировались (в одном клубе с Ашурматовым играет Машарипов, в других командах из Ирана выступают Урунов, Хамрабеков и Сергеев. — Прим. И.Р.). Но потом в Ташкент приехали наши тренеры-итальянцы, и мы начали работать. Шаг за шагом набрали физику, а потом с помощью товарищеских матчей и игровую форму. Сейчас все хорошо.

— Быстро ли удалось уехать из Ирана?

— После игры у нас было два дня отдыха, и я улетел в Дубай. После чего сразу и начались обстрелы. У меня был последний рейс перед войной, после этого аэропорты закрыли. Я успел.

Рустамжон Ашурматов.«Сейчас Португалия, думаю, сильнее без Роналду, чем с ним». Интервью защитника сборной Узбекистана Ашурматова

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