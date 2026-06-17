Ашурматов: «Из Ирана улетел последним рейсом перед войной»
Защитник иранского «Эстегляля» и сборной Узбекистана Рустамжон Ашурматов в интервью «СЭ» рассказал, как команда готовилась к чемпионату мира-2026.
— Аббос Файзуллаев рассказал мне, что чемпионату мира предшествовали очень тяжелые сборы.
— Очень тяжелые!
— Самые сложные в жизни?
— Можно и так сказать, наверное.
— У Рашида Рахимова в «Рубине» не было таких сборов?
— У него тоже было тяжело, но тут...
— И что было самое сложное?
— Интенсивность. Очень много бега, очень много скоростных упражнений. И без мяча, и с мячом. Все — на скорости. Пауз совсем мало.
— Уже чувствуете эффект?
— Да. С Нидерландами провел всю игру, но у меня оставался запас сил — мог сыграть еще.
— Насколько большая проблема, что в последние месяцы у вас из-за войны не было практики в чемпионате Ирана, где вы выступаете за «Эстегляль»?
— Первые два месяца было очень тяжело, потому что мы почти не тренировались (в одном клубе с Ашурматовым играет Машарипов, в других командах из Ирана выступают Урунов, Хамрабеков и Сергеев. — Прим. И.Р.). Но потом в Ташкент приехали наши тренеры-итальянцы, и мы начали работать. Шаг за шагом набрали физику, а потом с помощью товарищеских матчей и игровую форму. Сейчас все хорошо.
— Быстро ли удалось уехать из Ирана?
— После игры у нас было два дня отдыха, и я улетел в Дубай. После чего сразу и начались обстрелы. У меня был последний рейс перед войной, после этого аэропорты закрыли. Я успел.