Месси стал одновременно самым молодым и самым возрастным автором гола в истории Аргентины на ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси оформил хет-трик в матче против Алжира (3:0) в 1-м туре группового турнира ЧМ-2026.

Месси, которому 24 июня исполнится 39 лет, стал самым возрастным автором гола в истории Аргентины на чемпионатах мира.

При этом Месси продолжает удерживать статус самого молодого автора гола аргентинцев на чемпионате мира — в 18 лет Месси отличился на дебютном ЧМ-2006 в Германии.

Аргентинцы набрали 3 очка и поднялись на первую строчку в группе J. Алжирцы — на последнем месте.

Во 2-м туре ЧМ-2026 Аргентина сыграет против Австрии, а Алжир встретится с Иорданией.