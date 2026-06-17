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17 июня, 08:51

Месси стал одновременно самым молодым и самым возрастным автором гола в истории Аргентины на ЧМ

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси оформил хет-трик в матче против Алжира (3:0) в 1-м туре группового турнира ЧМ-2026.

Месси, которому 24 июня исполнится 39 лет, стал самым возрастным автором гола в истории Аргентины на чемпионатах мира.

При этом Месси продолжает удерживать статус самого молодого автора гола аргентинцев на чемпионате мира — в 18 лет Месси отличился на дебютном ЧМ-2006 в Германии.

Аргентинцы набрали 3 очка и поднялись на первую строчку в группе J. Алжирцы — на последнем месте.

Во 2-м туре ЧМ-2026 Аргентина сыграет против Австрии, а Алжир встретится с Иорданией.

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