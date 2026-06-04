Защитник сборной США Дест удивился уровню поддержки фанатов в матче с Сенегалом

Защитник сборной США Сержиньо Дест рассказал, что был приятно удивлен уровнем поддержки со стороны болельщиков во время домашнего товарищеского матча с Сенегалом (3:2) в Шарлотте.

Сборная США играла при заявленной аудитории 57 741 зритель.

«Мы также играли на стадионах, где у нас практически не было болельщиков, но стадион, полный американских фанатов, — это особенное чувство, и это именно то, что нам нужно. Так что мы ценим это и хотим такой поддержки, потому что это помогает нам. И посмотрите, чем мы вам отплатили — победой над Сенегалом, так что она нам нужна.

Здорово, когда так происходит. Мы хотим, чтобы так было всегда, потому что это очень помогает нам выигрывать матчи. И даже для соперников — это их просто пугает», — цитирует 25-летнего американца ESPN.

США на групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 в квартете D сыграют с Парагваем, Австралией и Турцией.

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