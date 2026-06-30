Вирджил ван Дейк — о поражении Нидерландов от Марокко на ЧМ-2026: «Одна ошибка — и все закончилось»

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк прокомментировал поражение своей команды от сборной Марокко (1:1, 2:3 пен.) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

34-летний футболист вышел в стартовом составе и провел на поле всю игру.

«Мы хорошо оборонялись, не позволяли им создавать атаки между линиями полузащиты и защиты. Но одна ошибка в добавленное время — и все закончилось. Мы тренировали пенальти, старались изо всех сил. После матча я просто хотел поддержать партнеров по команде», — приводит слова ван Дейка NOS.

В 1/8 финала ЧМ-2026 Марокко сыграет с Канадой. Матч состоится 4 июля и начнется в 20.00 по московскому времени.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В 2022 году победителем турнира стала сборная Аргентины.