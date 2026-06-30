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Киммих — о вылете Германии с ЧМ-2026: «Мы, игроки, все испортили. Это был не тренер, не СМИ и не судья»

Алина Савинова

Защитник сборной Германии Йозуа Киммих заявил, что ответственность за поражение в 1/16 финала чемпионата мира-2026 лежит исключительно на игроках национальной команды.

На этой стадии немцы в серии пенальти уступили Парагваю — 1:1, 3:4. В матче с парагвайцами Киммих установил личный рекорд по числу ударов за одну игру на ЧМ. В серии пенальти 31-летний футболист реализовал свою попытку.

«В детстве я смотрел матчи сборной Германии — тогда мы всегда доходили до полуфинала, до финала. Конечно, хочется подарить это детям, людям и нынешнему поколению. Но мы не смогли дать этого всем тем, кто болел дома. Это очень-очень обидно, особенно сейчас, когда нам это крайне необходимо и когда у нас в Германии есть то, чем можно гордиться. Сборная, к сожалению, не является таким поводом, и за это мы все несем ответственность. Никто не может уйти в сторону. Мы, игроки, которые выходили на поле, все испортили. Это был не тренер, не СМИ, не судья и не соперник — исключительно мы», — цитирует Киммиха Sky Sport.

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Сборная Германии четыре раза в своей истории выигрывала чемпионат мира: в 1954, 1974, 1990 и 2014 годах.

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Йозуа Киммих
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