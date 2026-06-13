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13 июня, 07:09

Защитник сборной Марокко Хакими о матче с Бразилией: «Винисиус — отличный футболист, но я готов»

Алина Савинова

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими заявил, что готов остановить лидера атаки национальной команды Бразилии Винисиуса Жуниора в стартовом матче на чемпионате мира-2026.

«Мы знаем, насколько хорош Винисиус. Я играл против него несколько раз. Он отличный футболист. Я чувствую, что готов, и уверен, что мы покажем хорошую игру. Мы знаем, на что способны обе команды. Это будет очень сбалансированная игра. Фаворита нет», — приводит Reuters слова Хакими.

Матч между Марокко и Бразилией состоится в ночь с 13 на 14 июня. Сборные играют в одной группе с Гаити и Шотландией.

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