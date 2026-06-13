Вратарь сборной Кореи Ким Сын Гю пропустил рождение дочери из-за ЧМ-2026

Голкипер сборной Кореи Ким Сын Гю после победы над Чехией (2:1) в 1-м туре чемпионата мира-2026 рассказал, что пропустил рождение своей дочери. 35-летнему футболисту пришлось уехать на турнир, зная, что его жена Ким Джин Ген вскоре родит.

«Я чувствую огромную вину перед женой и дочерью. Поэтому я хочу добиться хорошего результата на этом чемпионате мира и вернуться в Корею с великим подарком для них», — приводит The Korea Times слова Гю.

Корея набрала 3 очка и занимает 2-е место в группе А. На первой строчке идет Мексика, которая в матче открытия переиграла ЮАР (2:0). У чехов и южноафриканцев — по 0 очков.