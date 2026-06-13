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13 июня, 07:20

Пулишич — о повреждении, полученном в матче ЧМ-2026 с Парагваем: «Надеюсь, ничего серьезного»

Алина Савинова

Полузащитник сборной США Кристиан Пулишич прокомментировал свою замену в перерыве матча 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Парагвая.

Игра прошла на арене «СоФи Стэдиум» в Лос-Анджелесе и завершилась со счетом 4:1 в пользу американцев.

«Получил небольшой удар, но надеюсь, что ничего серьезного. Сегодня мы решили перестраховаться, но рассчитываю, что все будет в порядке», — приводит Goal слова Пулишича.

Футболист уточнил, что удар пришелся по левой ноге. До замены он успел принять активное участие в первом голе своей команды: на 7-й минуте его обводка двух защитников привела к автоголу парагвайца Дамиана Бобадильи.

США набрали 3 очка и поднялись на первое место в группе D. 19 июня американцы сыграют с Австралией, а 26 июня — с Турцией.

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