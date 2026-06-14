Защитник сборной Франции Эрнандес: «Мбаппе в очень хорошей форме. Он заставит замолчать всех критиков»

Защитник сборной Франции Лукас Эрнандес рассказал, в какой форме капитан французской национальной команды Килиан Мбаппе подходит к стартовым матчам чемпионата мира-2026.

По ходу сезона-2025/26 27-летний форвард сталкивался с критикой, связанной с его игрой в «Реале» и поведением вне поля.

«Вы все его знаете, он исключительный. Когда ты Килиан Мбаппе, все обращают на тебя гораздо больше внимания, смотрят на все, что ты делаешь за пределами поля. Он на 100% мотивирован начать этот чемпионат мира. Я не участвовал в подготовке, но мне сказали, что он в очень хорошей форме. Он заставит замолчать всех критиков, которые высказывались в этом сезоне», — приводит L'Еquipe слова Эрнандеса.

В групповом турнире чемпионата мира-2026 Франция сыграет с Сенегалом (16 июня), Ираком (23 июня) и Норвегией (26 июня).

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