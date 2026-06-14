Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

14 июня, 20:00

Дик Адвокат стал самым возрастным тренером в истории чемпионатов мира по футболу

Дик Адвокат.
Фото AFP

Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат стал самым возрастным тренером в истории чемпионатов мира по футболу.

В воскресенье, 14 июня Адвокат вывел свою команду на матч 1-го тура группы E против Германии в возрасте 78 лет. Нидерландский специалист побил рекорд, установленный 12 июня 74-летним главным тренером сборной Чехии Мирославом Коубеком.

Дик Адвокат.Дик Адвокат — легенда: завершал карьеру десять раз, а сегодня станет самым возрастным тренером в истории ЧМ

Дик Адвокат возглавляет сборную Кюрасао с января 2024 года. В феврале 2026 года он покинул свою должность из-за болезни дочери, но в начале мая объявил, что вернется на пост и отправится с командой на ЧМ-2026.

С 2006 по 2009 год Дик Адвокат возглавлял «Зенит», с которым выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. С 2010 по 2012 год нидерландец был главным тренером сборной России, с которой отобрался на Евро-2012, но не смог выйти в плей-офф турнира.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Германия — Кюрасао.

Германия&nbsp;&mdash; Кюрасао.Германия — Кюрасао: онлайн-трансляция матча чемпионата мира
Чемпионат мира. Группа E.
14 июня, 20:00. NRG Stadium (Хьюстон)
Германия
7:1
Кюрасао

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Дик Адвокат
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Кюрасао по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
Семья Месси выступила с заявлением: отец футболиста испытывает проблемы со здоровьем
Швейцария — Босния и Герцеговина: прямой эфир, видеотрансляция, где смотреть
Мексика — Корея: где смотреть матч чемпионата мира по футболу
Чехия после первого тайма обыгрывает ЮАР в матче ЧМ-2026
«Не планировали его закрывать — он уже не тот». Даже соперники издеваются над Роналду после провального матча
Сарычев считает, что матч Мексика — Корея закончится результативной ничьей
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Витинья — о шансах Португалии на победу на чемпионате мира: «Мы претенденты, но не фавориты»

Защитник сборной Франции Эрнандес: «Мбаппе в очень хорошей форме. Он заставит замолчать всех критиков»
Новости
RSS RSS
Все новости