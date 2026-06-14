Дик Адвокат стал самым возрастным тренером в истории чемпионатов мира по футболу

Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат стал самым возрастным тренером в истории чемпионатов мира по футболу.

В воскресенье, 14 июня Адвокат вывел свою команду на матч 1-го тура группы E против Германии в возрасте 78 лет. Нидерландский специалист побил рекорд, установленный 12 июня 74-летним главным тренером сборной Чехии Мирославом Коубеком.

Дик Адвокат возглавляет сборную Кюрасао с января 2024 года. В феврале 2026 года он покинул свою должность из-за болезни дочери, но в начале мая объявил, что вернется на пост и отправится с командой на ЧМ-2026.

С 2006 по 2009 год Дик Адвокат возглавлял «Зенит», с которым выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. С 2010 по 2012 год нидерландец был главным тренером сборной России, с которой отобрался на Евро-2012, но не смог выйти в плей-офф турнира.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Германия — Кюрасао.