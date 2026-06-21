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Сегодня, 14:03

Защитник ЦСКА Рейс считает, что сборной Бразилии будет непросто на ЧМ-2026

Константин Белов
Корреспондент

Защитник ЦСКА Матеус Рейс прокомментировал игру сборной Бразилии на чемпионате мира 2026 года.

— Я посмотрел все игры чемпионата мира, особенно следил за Бразилией. Нам, профессиональным игрокам, важно следить за чемпионатом мира. Смотреть за уровнем. Я буду болеть за Бразилию. Знаю, что будет непросто.

— Какие ожидания от Неймара?

— Неймар очень важный игрок для сборной Бразилии. Важно, что он поехал на чемпионат мира, даже еще не полностью восстановившийся. Думаю, что он еще сможет помочь сборной на турнире.

— В сборной Бразилии на позиции левого защитника играет Дуглас Сантос. Веришь, что и ты можешь в будущем получить вызов в сборную?

— Рад за Сантоса и за Луиса Энрике. Это важно для РПЛ, что Карло Анчелотти следит за лигой и вызывает игроков из наших команд. Я буду стараться, чтобы тоже получить вызов в сборную Бразилии в будущем. Но, в первую очередь, я рад за Сантоса и Энрике.

Бразильцы с 4 очками возглавляют группу C. В 1-м туре они сыграли вничью со сборной Марокко (1:1), а во 2-м туре обыграли Гаити (3:0).

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