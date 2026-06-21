Сборные Испании и Саудовской Аравии сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в воскресенье, 21 июня. Игра состоится на арене «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события и результат игры Испания — Саудовская Аравия можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа H.

21 июня, 19:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)

В предыдущем туре Испания сыграла вничью с Кабо-Верде (0:0), а Саудовская Аравия — с Уругваем (1:1).

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