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Сегодня, 14:00

Испания — Саудовская Аравия: смотреть прямую трансляцию матча ЧМ по футболу, где видео

Испания и Саудовская Аравия сыграют в матче группового этапа ЧМ-2026
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Испании и Саудовской Аравии сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в воскресенье, 21 июня. Игра состоится на арене «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Испания&nbsp;&mdash; Саудовская Аравия: онлайн-трансляция матча.Испания — Саудовская Аравия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события и результат игры Испания — Саудовская Аравия можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа H.
21 июня, 19:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Испания
Саудовская Аравия

В предыдущем туре Испания сыграла вничью с Кабо-Верде (0:0), а Саудовская Аравия — с Уругваем (1:1).

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