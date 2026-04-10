Семин пожелал Хайкину сыграть на чемпионате мира: «Мне бы хотелось увидеть его там»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» высказался о получении норвежского гражданства вратарем «Буде-Глимт» Никитой Хайкиным.

«Никита — игрок высокого международного уровня. Я думаю, он будет одним из кандидатов, чтобы попасть на чемпионат мира. Мне бы хотелось увидеть его там. Желаю ему удачи, попасть на турнир и хорошо себя проявить! Я думаю, Никита этого добьется, потому что он сильный голкипер. Потеряла ли Россия хорошего вратаря? У нас достаточно качественных голкиперов. Да и мы сейчас не играем на чемпионате мира. А скоро придет более молодое поколение игроков. С вратарями в сборной России всегда было нормально», — сказал Семин «СЭ».

30-летний голкипер сможет принять участие в чемпионате мира-2026 в составе сборной Норвегии. Ранее главный тренер национальной команды Столе Сольбаккен подтвердил, что Хайкин будет рассматриваться наравне с другими кандидатами для вызова в сборную.