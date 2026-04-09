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9 апреля, 19:28

Рекордные 170 арбитров будут работать на матчах чемпионата мира 2026 года

Сергей Ярошенко

170 арбитров будут работать на матчах чемпионата мира 2026 года, сообщает пресс-служба ФИФА.

В список вошли 52 главных арбитра, 88 ассистентов и 30 видеоарбитров, среди котороых 6 женщин. Это самая многочисленная бригада в истории чемпионатов мира — на 41 человека больше, чем в Катаре в 2022 году.

Также отмечается, что впервые в истории мировых первенств болельщики смогут увидеть повторы со стороны арбитра засчет камер, которые будут расположены на экипировке судей.

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире будут участовать 48 национальных сборных.

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