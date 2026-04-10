Семин — о третьем подряд невыходе сборной Италии на ЧМ: «Это катастрофа и сборной, и лиги»

Один из сильнейших тренеров России за всю ее историю Юрий Семин, трехкратный чемпион страны во главе «Локомотива», в интервью «СЭ» высказался о третьем кряду невыходе сборной Италии на чемпионат мира.

— К четвертьфиналам из Лиги чемпионов вылетели все итальянские клубы, а «Скуадра адзурра» не вышла на третий подряд чемпионат мира. Серия А сильно сдала?

— Все видно невооруженным взглядом. Во-первых, вспомним поражение «Интера» в финале прошлой Лиги чемпионов. Казалось бы, сильная и квалифицированная команда. Но разгром 0:5 психологически отбросил ее, как и другие итальянские клубы, далеко назад. И весь чемпионат Италии стал значительно слабее, чем был раньше. А сборная превратилась в совсем рядовую команду.

— Есть статистика, согласно которой максимальный срок работы нынешних главных тренеров в Серии А — год и десять месяцев. Это тоже бьет по качеству игры?

— Это удивительно. Многие итальянские тренеры работают за рубежом — и работают хорошо. Взять, например, Энцо Мареску, который выиграл с достаточно молодым составом «Челси» клубный чемпионат мира — а по ходу сезона почему-то был уволен.

А почему такая ротация тренеров происходит в самой Италии? Видимо, руководители клубов не очень довольны, видят, что прогресса в Серии А нет и клубы на международной арене не выигрывают. Что легче всего в таком случае? Поменять тренера. Это идет от того, что они, мне кажется, не знают, что делать.

— Вас удивил невыход итальянцев на чемпионат мира в третий раз подряд?

— Это катастрофа и сборной, и лиги. Все справедливо, и правильно, что президент федерации решил уйти сам. И главному тренеру удержаться было в такой ситуации невозможно. Команда действительно очень слабо сыграла, причем не только с Боснией, рядовой командой. Думаю, со Спаллетти, если бы он остался, реальнее было бы выйти на чемпионат мира.

На этом чемпионате мира будет много команд даже ниже среднего уровня. Мне не нравится расширение чемпионата мира до 48 команд. Набрать столько сборных для качественного турнира очень тяжело. А Италия даже при таком количестве туда не попала. И не только итальянцы, но и датчане — как так?..