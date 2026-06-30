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Карседо — о вылете сборной Германии с ЧМ-2026: «Наличие сильных игроков не гарантирует победу»

Сергей Филин

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал вылет сборной Германии с чемпионата мира-2026 от Парагвая (1:1, 3:4).

Своими впечатлениями от матча 1/16 финала ЧМ между немцами и парагвайцами 52-летний испанский специалист поделился с футболистами красно-белых во время тренировки.

«Футбол — сложная штука. Даже если у вас есть сильные игроки, это не гарантирует победу. Поэтому важно быть в тонусе. Чемпионат мира дарит нам много полезных примеров того, насколько важно быть командой. Конечно, без сильных индивидуальностей ничего не добиться. Но командная компактность очень важна», — приводит слова Карседо пресс-служба «Спартака».

Сборная Германии проиграла Парагваю (1:1, пен. 3:4) в&nbsp;1/16 финала ЧМ-2026 29&nbsp;июня.12 лет позора: сборная Германии снова пролетела мимо топ-16 на ЧМ. У немцев нет лица и харизмы

ЧМ-2026 проходит в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля. Сборная Парагвая встретится в 1/8 финала турнира с победителем матча Франция — Швеция.

Источник: ФК «Спартак»
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