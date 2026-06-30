Карседо — о вылете сборной Германии с ЧМ-2026: «Наличие сильных игроков не гарантирует победу»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал вылет сборной Германии с чемпионата мира-2026 от Парагвая (1:1, 3:4).

Своими впечатлениями от матча 1/16 финала ЧМ между немцами и парагвайцами 52-летний испанский специалист поделился с футболистами красно-белых во время тренировки.

«Футбол — сложная штука. Даже если у вас есть сильные игроки, это не гарантирует победу. Поэтому важно быть в тонусе. Чемпионат мира дарит нам много полезных примеров того, насколько важно быть командой. Конечно, без сильных индивидуальностей ничего не добиться. Но командная компактность очень важна», — приводит слова Карседо пресс-служба «Спартака».

ЧМ-2026 проходит в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля. Сборная Парагвая встретится в 1/8 финала турнира с победителем матча Франция — Швеция.