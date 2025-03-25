Кейн: «Тухель сразу же освоился в сборной Англии. С ним приятно работать»

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн признался, что ему приятно работать с тренером Томасом Тухелем в национальной команде.

В понедельник, 24 марта, англичане одержали крупную победу над Латвией (3:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Думаю, было больше разнообразия в игре, больше моментов, чем в матче с Албанией. Но снова было трудно играть против 11 футболистов, расположившихся за линией мяча. В целом можем быть довольны двумя сухими победами. Нам приходилось набираться терпения. Тухель фантастичен, он сразу же освоился. С ним приятно работать, он привнес страсть», — приводит ВВС слова Кейна.

Сборная Англии с 6 очками лидирует в группе K квалификационного турнира к чемпионату мира-2026. Ее соперниками по группе являются Латвия, Албания, Сербия и Андорра.