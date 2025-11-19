Футбол
Сегодня, 06:04

Сборная Кюрасао с Диком Адвокатом вышла на ЧМ-2026

Евгений Козинов
Корреспондент

Сборные Кюрасао и Ямайки сыграли вничью в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 0:0. Игра прошла на стадионе «Парк Индепенденс» в Кингстоне.

Главный тренер гостей Дик Адвокат пропустил встречу по семейным обстоятельствам. Командой руководил в этой встрече помощники Дин Горре и Кор Пот.

Хозяева в концовке встречи остались в меньшинстве, так как Джонатан Расселл за 6 минут получил две желтые карточки.

Сборная Кюрасао с 12 очками стала первой в группе В и вышла на ЧМ-2026. Ямайцы заняли вторую строчку — 11 очков.

ЧМ. Отборочный турнир. КОНКАКАФ. 3-й раунд. Группа B.
19 ноября, 04:00. ()
Ямайка
0:0
Кюрасао
ЧМ. Отборочный турнир. КОНКАКАФ. 3-й раунд. Группа B.
19 ноября, 04:00. ()
Тринидад и Тобаго
2:1
Бермуды

В группе А Панама разгромила Сальвадор (3:0) и заняла первое место в группе А, набрав 12 очков. Суринам проиграл Гватемале (1:3) и стал вторым — 9 очков.

ЧМ. Отборочный турнир. КОНКАКАФ. 3-й раунд. Группа A.
19 ноября, 04:00. ()
Панама
3:0
Сальвадор
ЧМ. Отборочный турнир. КОНКАКАФ. 3-й раунд. Группа A.
19 ноября, 04:00. ()
Гватемала
3:1
Суринам

В группе С сборная Гаити переиграла Никарагуа (2:0) и вышла на чемпионат мира-2026 — 11 очков. Гондурас сыграл вничью с Коста-Рикой (0:0) и занял 2-ю строчку.

ЧМ. Отборочный турнир. КОНКАКАФ. 3-й раунд. Группа C.
19 ноября, 04:00. ()
Гаити
2:0
Никарагуа
ЧМ. Отборочный турнир. КОНКАКАФ. 3-й раунд. Группа C.
19 ноября, 04:00. ()
Коста-Рика
0:0
Гондурас
Дик Адвокат.«Семья важнее футбола»: Дик Адвокат покинул сборную Кюрасао — и это перед решающей игрой отбора на ЧМ-2026

  • olegolegov3

    Гаити, Кюрасао. ЧМ который мы заслужили. На следующий ещё узнаем о существовании пары стран. Ну и Фареры ждём скоро)

    19.11.2025

    • Андерсен — о поражении от Шотландии: «Нас наказали. Иногда остается только снять шляпу»

    ЧМ-2026 в США, Канаде, Мексике: кто вышел в финальный турнир

    Takayama

