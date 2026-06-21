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Сегодня, 16:20

Ямаль назвал позицию, на которой хочет играть в будущем

Сергей Филин

Правый вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль рассказал, на какой позиции видит себя в будущем.

18-летний футболист чаще всего выходит на поле на правом фланге атаки. Также он может сыграть на позиции левого вингера или атакующего полузащитника.

«Единственное место, где тебя не могут опекать втроем, это центр. Со временем буду играть там, потому что на фланге защищаться против меня очень легко», — цитирует Ямаля El Pa?s.

В сезоне-2025/26 испанец забил 24 гола и отдал 18 результативных передач в 45 матчах. Он стал лучшим бомбардиром «Барселоны», с которой второй раз подряд выиграл Ли лигу.

Вместе со сборной Испании Ямаль принимает участие в чемпионате мира, который проходит в Мексике, США и Канаде. Турнир завершится 19 июля. В первом туре группового этапа Испания сыграла вничью с Кабо-Верде (0:0).

Испания&nbsp;&mdash; Саудовская Аравия: онлайн-трансляция матча.Испания — Саудовская Аравия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира

21 июня сборная Испании встретится со сборной Саудовской Аравии. Матч начнется в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Чемпионат мира. Группа H.
21 июня, 19:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Испания
Саудовская Аравия

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