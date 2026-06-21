Сборные Испании и Саудовской Аравии встретятся во 2-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу в воскресенье, 21 июня. Игра пройдет на арене «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте и начнется в 19.00 по московскому времени. Матч Испания — Саудовская Аравия можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Команды выступают в группе Н. В 1-м туре Испания сыграла вничью с Кабо-Верде (0:0), а Саудовская Аравия — с Уругваем (1:1).

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«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. Основные события и результат игры Испания — Саудовская Аравия можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа H.

21 июня, 19:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)

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