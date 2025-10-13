Футбол
13 октября 2025, 02:25

Фриис: «В поражении нет ничего хорошего, но матч с Нидерландами дал нам важный опыт»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер сборной Финляндии Якоб Фриис прокомментировал поражение от Нидерландов (0:4) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Чтобы обыграть такого соперника, надо показать что-то из ряда вон выходящее. Сегодня это не случилось. Проигрывать 0:4 плохо, но при этом можно сказать, что наша оборона была довольно неплоха. Могли бы создать побольше моментов. Когда против тебя более сильный и быстрый соперник, надо придумывать нестандартные ходы, но не сложилось. В поражении нет ничего хорошего, но такой матч дал нам важный опыт», — цитирует официальный сайт УЕФА Фрииса.

Нидерланды с 16 очками лидируют в группе G. Финляндия идет на третьем месте — 10 очков.

Сборная Нидерландов разгромила Финляндию.Нидерланды и Хорватия в шаге от чемпионата мира, Луческу с Румынией вырвал победу у Австрии Рангника, Шиманьски забил с углового
Источник: Официальный сайт УЕФА
  • хурма(сельдерей)

    Фриис: «В поражении нет ничего хорошего, но матч с Нидерландами дал нам важный опыт» ======================================== по этой логике надо всем проигрывать и будешь ну очень опытным

    13.10.2025

