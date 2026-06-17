Колосков — о матче Англия — Хорватия: «Стоит ждать много забитых голов»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» прокомментировал предстоящий матч сборных Англии и Хорватии на чемпионате мира-2026.

«Стоит ожидать атакующий стиль игры от обеих команд. Эти сборные не любят засиживаться в обороне, тем более у них есть хорошие игроки в нападении. Команды ориентируются на большее количество забитых мячей, нежели на попытки не пропустить. Хорватия, например, показывала хорошие результаты на предыдущих чемпионатах мира. Исход матча предсказать невозможно, но очевидно, что стоит ожидать большое количество голов», — сказал Колосков «СЭ».

Англия сыграет с Хорватией в рамках группового этапа чемпионата мира в среду, 17 июня. Игра пройдет на стадионе в Далласе, Арлингтон. Начало в 23:00 по московскому времени.

Александр Антоняк