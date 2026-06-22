Колосков разочарован игрой Бельгии на ЧМ-2026: «Не та команда, которая была в России»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о выступлении сборной Бельгии на ЧМ-2026.

«Видел игру бельгийцев, и она не впечатлила. Это не та команда, которая была на чемпионате мира в России. Там было много звезд, современная и красивая игра. А сейчас эта команда меня разочаровала», — сказал Колосков «СЭ».

Бельгия с 2 очками занимает третье место в таблице группы G на ЧМ-2026.