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Сегодня, 11:10

Колосков разочарован игрой Бельгии на ЧМ-2026: «Не та команда, которая была в России»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о выступлении сборной Бельгии на ЧМ-2026.

«Видел игру бельгийцев, и она не впечатлила. Это не та команда, которая была на чемпионате мира в России. Там было много звезд, современная и красивая игра. А сейчас эта команда меня разочаровала», — сказал Колосков «СЭ».

Бельгия с 2 очками занимает третье место в таблице группы G на ЧМ-2026.

Ромелу Лукаку, Руди Гарсия и&nbsp;Кевин Де&nbsp;Брейне.Бельгия рискует остаться без плей-офф, Испании хватит ничьей. Расклады групп G и H на ЧМ-2026

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