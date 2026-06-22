Комбаров: «Футбол с США далеко не на первом месте. Сперва американский футбол, бейсбол, НБА и НХЛ, а потом соккер»

Бывший игрок «Спартака» и «Динамо» Кирилл Комбаров в авторской колонке для «СЭ» оценил значение футбола для США.

«Футбол в США далеко не на первом месте. Больше здесь любят американский футбол, бейсбол, НБА и НХЛ. И только потом соккер, поэтому и особого ажиотажа нет. Но все меняется от штата к штату. Например, во Флориде огромное количество футбольных школ, секций. Дети активно занимаются, причем и мальчики, и девочки. Есть инфраструктура, поля, стадионы, базы. Даже бесплатные площадки, где любой желающий может сыграть в футбол. Прямо как в нашем детстве — приходишь и играешь. Делают это семьями, приятно видеть», — написал Комбаров в своей авторской колонке для «СЭ».

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.