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8 июня, 14:37

Вратарь «Локомотива» Митрюшкин считает, что сборная Франции выиграет ЧМ-2026

Сергей Ярошенко

Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин назвал своих фаворитов чемпионата мира-2026.

«На чемпионате мира симпатизирую Мексике, потому что за нее выступает одноклубник Сесар Монтес. Думаю, что сборная Франции выиграет. Среди фаворитов — Франция, Испания, Англия. Классические», — цитирует футболиста ТАСС.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В нем впервые примут участие 48 национальных команд.

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Источник: ТАСС
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Чемпионат мира по футболу 2026

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