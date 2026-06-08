Вратарь «Локомотива» Митрюшкин считает, что сборная Франции выиграет ЧМ-2026

Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин назвал своих фаворитов чемпионата мира-2026.

«На чемпионате мира симпатизирую Мексике, потому что за нее выступает одноклубник Сесар Монтес. Думаю, что сборная Франции выиграет. Среди фаворитов — Франция, Испания, Англия. Классические», — цитирует футболиста ТАСС.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В нем впервые примут участие 48 национальных команд.