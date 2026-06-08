Расписание сборной Алжира в групповом этапе чемпионата мира по футболу

Алжир встретится с Аргентиной, Иорданией и Австрией

Сборная Алжира будет играть на чемпионате мира по футболу в группе J. Соперники — Аргентина, Иордания и Австрия.

Расписание матчей сборной Алжира на групповом этапе чемпионата мира

17 июня, 4.00. Аргентина — Алжир

23 июня, 6.00. Иордания — Алжир

28 июня, 5.00. Алжир — Австрия

Время начала — московское

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Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в Канаде, США и Мексике и начнется 11 июня. В чемпионате примут участие 48 сборных, разделенные на 12 групп по 4 команды в каждой.

Групповой этап будет проведен с 11 по 28 июня, плей-офф начнется 28 июня, а финальный матч состоится 19 июля.

Действующими чемпионами мира являются аргентинцы. В финале ЧМ-2022 Аргентина победила Францию (3:3, 4:2 по пенальти).