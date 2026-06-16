Муслера стал самым возрастным игроком в истории сборной Уругвая на чемпионатах мира

Вратарь Фернандо Муслера сыграл за сборную Уругвая в матче 1-го тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 со сборной Саудовской Аравии (1:1).

Как сообщает Международная федерация футбола, в возрасте 39 лет 364 дней Муслера стал самым возрастным игроком, представлявшим Уругвай на чемпионатах мира, превзойдя предыдущий рекорд Диего Година более чем на три года.

Муслера дебютировал в национальной команде в октябре 2009 года. В 136 матчах он пропустил 137 голов, в 52 встречах сыграл на ноль.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max