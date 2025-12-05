Чемпионат мира-2026: онлайн-трансляция жеребьевки

Жеребьевка группового этапа чемпионата мира 2026 года состоится в пятницу, 5 декабря. Церемония в Вашингтоне (США) начинается в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию церемонии жеребьевки ЧМ-2026.

В прямом эфире церемонию жеребьевки показывают сайт ФИФА, каналы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», сайт matchtv.ru, а вместе с ними онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеэфира. Начало трансляции на российских каналах и платформах — в 18.00 мск.

В финальном турнире чемпионата мира впервые в истории примут участие 48 национальных команд. На групповой стадии они будут разделены на 12 групп по четыре сборные в каждой.

К моменту жеребьевки определены 42 из 48 участников ЧМ-2026. Оставшиеся команды станут известны до конца марта 2026 года после континентальных и межконтинентальных стыковых матчей.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, победившая Францию в финале ЧМ-2022.