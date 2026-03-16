Сборная Ирана не уведомляла АФК о снятии с чемпионата мира-2026

Генеральный секретарь Азиатской футбольной конфедерации (АФК) Виндзор Джон заявил, что организация не получала от Федерации футбола Ирана официального уведомления о намерении сняться с чемпионата мира-2026.

«Это очень эмоциональный момент. Все говорят много всего. В конечном итоге именно федерация страны должна решать, будет ли команда играть, и на сегодняшний день риторика федерации сводится к тому, что сборная едет на чемпионат мира», — цитирует Джона Reuters.

По его словам, в АФК хотят, чтобы сборная Ирана приняла участие в турнире.

«Мы надеемся, что они смогут решить все свои вопросы и будут участвовать», — добавил Джон.

11 марта министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что национальная команда страны не может принять участия в чемпионате мира. Позднее сборная Ирана опубликовала официальное заявление, в котором подчеркнула, что никто не имеет права отстранять команду от участия в турнире.

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. По жеребьевке иранцы попали в группу G с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией.

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