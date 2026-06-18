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18 июня, 04:30

Узбекистан — Колумбия: прямой эфир, видеотрансляция, где смотреть

Узбекистан и Колумбия будут играть в матче ЧМ-2026
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Узбекистана и Колумбии будут играть в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в четверг, 18 июня. Игра пройдет на арене «Эстадио Ацтека» в Мехико (Мексика), стартовый свисток прозвучит в 5.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру будут показывать каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

За основными событиями и результатом игры Узбекистан — Колумбия можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа K.
18 июня, 05:00. Estadio Azteca (Мехико)
Узбекистан
1:3
Колумбия

Команды выступают в группе К, где также играют сборные Португалии и ДР Конго.

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде доступны в матч-центре на нашем сайте.

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