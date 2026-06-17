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17 июня, 16:20

Семшов уверен в победе Колумбии над Узбекистаном на ЧМ-2026

Александр Абустин
корреспондент

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Узбекистан — Колумбия на чемпионате мира-2026.

«Колумбия выиграет. Как бы мы не хотели поддержать Узбекистан, но все-таки колумбийцы — одна из сильнейших команд Южной Америки. Опыта у них в таких турнирах больше», — сказал Семшов «СЭ».

Матч группы К Узбекистан — Колумбия пройдет 18 июня и начнется в 05.00 по московскому времени.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые в истории выступают 48 сборных.

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