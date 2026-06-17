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17 июня, 16:10

Кафельников считает, что Мбаппе сможет претендовать на звание лучшего бомбардира в истории ЧМ

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» оценил шансы нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

«Естественно, исходя из того, сколько еще матчей на этом турнире еще может сыграть Франция, и учитывая тот факт, что Мбаппе — молодой футболист, который может провести еще один два турнира, он претендует на статус лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира. Килиан — классный нападающий. Больше всего в его игре меня впечатляют его скоростные данные», — сказал Кафельников «СЭ».

После хет-трика в ворота Алжира (3:0) 17 июня аргентинец Лионель Месси сравнялся в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира с бывшим форвардом сборной Германии Мирославом Клозе, который также забил 16 голов. Далее идут бразилец Роналдо, а также немец Герд Мюллер и Мбаппе, у которых по 14 мячей.

Килиан Мбаппе.Мбаппе обязан стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата мира уже сейчас. Это его турнир

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Килиан Мбаппе
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Евгений Кафельников

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