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17 июня, 16:45

Прогноз на матч Узбекистан — Колумбия на ЧМ по футболу 2026 года, коэффициенты и ставки

Сборные Узбекистана и Колумбии встретятся в матче чемпионата мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Узбекистана и Колумбии встретятся в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в четверг, 18 июня.

Комментатор Константин Генич ожидает победу Колумбии.

«Колумбийцы блестяще играли в отборочном цикле, очень хорошая, сбалансированная игра, есть потрясающие исполнители. Нестер Лоренсо тренирует сборную Колумбии. И там, конечно, подбор игроков просто сумасшедший. Там Джон Кордоба в запасе, потому что есть Луис Диас, есть Луис Суарес, играющий за лиссабонский «Спортинг», очень много забивающий, есть Кастаньо. Есть вообще масса людей, которые формируют сборную Колумбии, и, действительно, колумбийцы играют достаточно ярко. И есть Хамес Родригес, про него тоже, конечно же, не забываем.

При всей моей симпатии к Узбекистану, будет очень тяжело. И главный матч для Узбекистана на турнире не первый, хотя волнение, нервы и давление будут. Весь Узбекистан будет смотреть за этой игрой. Но дальше будет матч против сборной Конго. Вот та игра будет для сборной Узбекистана действительно чрезвычайно важной на групповой стадии. Здесь важно почувствовать атмосферу турнира, огромнейшего стадиона, почувствовать погоду, почувствовать поле и сыграть раскрепощенно. Узбекистан это может. Верим в Шомуродова и Файзуллаева, но не в этом матче все же.

Колумбийцы очень уверенно смотрятся в обороне, смотрятся уверенно в атаке. И я думаю, что Колумбия, скорее всего, одержит победу в матче против сборной Узбекистана, причем не пропустит. Мой прогноз — сухая победа Колумбии», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Букмекеры считают Колумбию явным фаворитом: коэффициент на ее победу составляет 1.38, на ничью — 4.80, на победу Узбекистана — 10.00.

За основными событиями и результатом игры Узбекистан — Колумбия можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа K.
18 июня, 05:00. Estadio Azteca (Мехико)
Узбекистан
1:3
Колумбия

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