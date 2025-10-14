Уэльс — Бельгия: видеообзор матча отборочного турнира ЧМ-2026

Сборная Бельгии победила команду Уэльса в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

Счет на восьмой минуте открыл защитник валлийцев Джо Родон. На 18-й минуте полузащитник гостей Кевин Де Брейне забил с пенальти, а на 24-й минуте отличился его партнер по команде Тома Менье. На 76-й минуте Де Брейне еще раз забил с пенальти. На 89-й минуте нападающий валлийцев Нейтан Бродхед сделал счет 2:3, на 90-й минуте еще один гол забил форвард бельгийцев Леандро Троссар.