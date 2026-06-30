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30 июня, 21:25

Самсонова победила Полину Кудерметову и сыграет со Шнайдер на Уимблдоне

Игнат Заздравин
Корреспондент
Людмила Самсонова.
Фото Getty Images

Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла представительницу Узбекистана Полину Кудерметову в матче первого круга Уимблдона — 6:3, 6:3.

Игра продолжалась 1 час 13 минут.

Самсонова сделала пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Кудерметовой две подачи навылет, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Во втором круге Самсонова сыграет с другой россиянкой Дианой Шнайдер, которая ранее победила на старте турнира немку Еву Лис.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Уимблдон

Общий призовой фонд 84 500 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Людмила Самсонова (Россия) — Полина Кудерметова (Узбекистан) — 6:3, 6:3

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Теннис
Уимблдон
Людмила Самсонова
Полина Кудерметова
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