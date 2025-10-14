Дешама разозлил второй пропущенный гол от сборной Исландии

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал ничью с Исландией (2:2) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Мы вели со счетом 2:1. Что меня злит, так это то, как мы пропустили второй гол. Мы были открыты, мы были на высоте, когда только что забили. Мы находимся в очень выгодном положении... И это произошло очень быстро, после того как мы вышли вперед. Так что, возможно, это небольшая слабость, но с нами такого случиться не должно. Это помешало нам выиграть этот матч», — цитирует тренера TF1.

Сборная Франции занимает первое место в таблице группы D отборочного турнира чемпионата мира-2026. 13 ноября она примет Украину.