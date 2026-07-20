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Сегодня, 04:58

Тысячи человек вышли на празднование в центре Буэнос-Айреса после финала ЧМ-2026

Павел Лопатко

Болельщики сборной Аргентины после поражения в финале чемпионата мира-2026 (0:1 дополнительное время) от сборной Испании устроили празднования у Обелиска в центре Буэнос-Айреса.

На монумент проецируется видео, в котором собраны голы футболистов сборной Аргентины на ЧМ-2026. Также транслируются слова благодарности в адрес национальной команды.

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Фанаты запускают фейерверки, танцуют и поют.

Сборная Аргентины играла в финальном матче чемпионата мира во второй раз подряд. В 2022 году она выиграла турнир.

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