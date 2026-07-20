Ферран Торрес: «Меня много раз критиковали, но судьба дарит прекрасные вещи тем, кто их заслуживает»

Нападающий сборной Испании Ферран Торрес поделился эмоциями после победы над сборной Аргентины (1:0 дополнительное время) в финале чемпионата мира-2026.

«Меня много раз критиковали, но судьба дарит прекрасные вещи тем, кто их заслуживает. Это не мой гол; это гол 47 миллионов испанских болельщиков», — цитирует 26-летнего футболиста журналист Фабрицио Романо.

Торрес вышел на замену на 62-й минуте и забил победный гол в ворота сборной Аргентины на 106-й минуте.