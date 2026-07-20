Скалони: «То, что Месси сделал на этом чемпионате мира, невероятно»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони оценил игру нападающего команды Лионеля Месси на чемпионате мира-2026.

«То, что Месси сделал на этом чемпионате мира, невероятно. Я надеюсь, что люди гордятся Лео. Он величайший футболист, когда-либо ступавший на поле», — цитирует Скалони журналист Фабрицио Романо.

39-летний Месси на ЧМ-2026 в восьми матчах забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Сборная Аргентины в финале проиграла сборной Испании (0:1 дополнительное время).