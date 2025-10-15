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15 октября 2025, 00:02

Трамп заявил, что может лишать города США матчей ЧМ-2026 из-за проблем с преступностью

Игнат Заздравин
Корреспондент

Президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает возможность лишения некоторых американских городов права на проведение матчей ЧМ-2026.

Американский лидер объяснил это проблемами с преступностью на примере Бостона.

«Я люблю жителей Бостона. Я знаю, что билеты на игры распроданы, но у вас плохой мэр. Если кто-то плохо справляется со своей работой, а я сочту, что условия небезопасны, я позвоню Джанни [Инфантино], главе ФИФА, который является феноменальным человеком, и скажу: «Давайте перенесем это в другое место». И он так и сделает», — заявил Трамп в Белом доме.

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.

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