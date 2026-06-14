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14 июня, 23:45

Де ла Фуэнте заявил, что Ямаль готов сыграть за сборную Испании в стартовом матче ЧМ-2026

Алина Савинова
Ламин Ямаль.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте заявил, что полузащитник национальной команды Ламин Ямаль находится в отличной форме и может сыграть в первом матче испанцев на чемпионате мира-2026.

18-летний вингер получил повреждение в игре 33-го тура Ла лиги с «Сельтой» (1:0) 22 апреля. Он приступил к тренировкам в общей группе сборной Испании 11 июня.

«Все игроки в хорошем состоянии, но особенно Ламин. Планирую ли выпустить его во втором тайме? Позвольте мне решать. Ламин в безупречной форме и прибыл именно тогда, когда мы хотели. Могу сказать вам прямо сейчас, что все игроки доступны. Кто-то, возможно, не сможет отыграть весь матч, но я хочу подчеркнуть: лучшая новость в том, что все игроки в строю», — приводит AS слова тренера.

Испания 15 июня сыграет на чемпионате мира с Кабо-Верде. 21 июня испанцы встретятся с Саудовской Аравией, а 27 июня — с Уругваем.

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