Сборные Швеции и Туниса встретятся на чемпионате мира по футболу

Сборные Швеции и Туниса встретятся в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в ночь на понедельник, 15 июня. Игра пройдет на арене «Эстадио ББВА» в Гуадалупе (Мексика), стартовый свисток прозвучит в 5.00 по московскому времени. Матч Швеция — Тунис можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике, в турнире участвуют 48 команд. В плей-офф выйдут команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также лучшие восемь сборных из числа занявших третье место.

Команды выступают в группе F, где также играют Нидерланды и Япония.

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За основными событиями и результатом игры Швеция — Тунис можно следить в матч-центре на нашем сайте.