Сегодня, 02:33

Тухель: «Первый тайм с Сербией мне очень понравился»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал победу над Сербией (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Был сложный матч. Первый тайм мне очень понравился. После перерыва прессинг удавался нам уже не так хорошо. Иногда соперник выходил из глубокой обороны в контратаку. Поэтому четверке наших защитников пришлось постараться, чтобы уберечь ворота. Не все дается просто, но все хорошо», — цитирует официальный сайт УЕФА Тухеля.

Англия набрала 21 очко и лидирует в группе K. Англичане гарантировали выход на ЧМ-2026. Сербия (10 очков) лишилась шансов на попадание на Мундиаль.

Сборная Франции вышла на&nbsp;ЧМ-2026.Армения и Сербия мимо стыков, Мбаппе вывел Францию на чемпионат мира, Италии нужно обыграть Норвегию со счетом 9:0
Источник: Официальный сайт УЕФА
