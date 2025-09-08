Тухель — о матче сборных Англии и Сербии: «Это будет эмоциональная игра»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель поделился ожиданиями от выездного матча со сборной Сербии в отборочном турнире чемпионата мира-2026.

«Это будет хорошая проверка, и мы с нетерпением ждем ее. Мы чувствуем, что готовы использовать атмосферу, физическую силу, и это будет эмоциональная игра, это будет очень важная игра в группе. Мы будем готовы к этому. Мы должны адаптироваться к трудностям, преодолевать их, а затем посмотрим, на что похоже поле, посмотрим, как сложится игра, потому что никогда не знаешь наверняка», — сказал 52-летний немец на пресс-конференции.

Англия (12 очков) с 4 победами в 4 матчах сохраняет лидерство в группе K. Сербия идет второй, набрав в 3 матчах 7 очков. Встреча двух команд пройдет 9 сентября.