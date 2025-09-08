Вирц после победы над Северной Ирландией: «Хотели исправиться после катастрофы в прошлом матче»

Полузащитник сборной Германии Флориан Вирц прокомментировал победу над Северной Ирландией (3:1) в квалификации чемпионата мира.

«Мы все знаем, что предыдущий матч был катастрофой, и хотели сегодня исправиться. Против Словакии (0:2) мы играли недостаточно энергично, но сегодня в этом плане было лучше. Мы провели хороший матч и, конечно же, довольны», — сказал Вирц после игры.