Эндрик: «Сделаю все возможное, чтобы сборная Бразилии стала еще сильнее»

Нападающий сборной Бразилии Эндрика после вылета команды с чемпионата мира-2026 обратился к болельщикам. Бразильцы проиграли Норвегии (1:2) в 1/8 финала.

«Мне все еще трудно подобрать слова, чтобы поддержать всех так, как мне хотелось бы, но я знаю, что должен поблагодарить многих. Прежде всего Бога — за эту возможность, мою семью — за любовь и поддержку, а также всех бразильцев — за веру в нас и за вашу поддержку. Гордость за нашу историю и надежда снова завоевать самый главный трофей будут продолжать вести меня каждый день. И в каждом из этих дней я сделаю все возможное, чтобы мы снова были вместе — и стали еще сильнее», — написал Эндрик в соцсети.

19-летний Эндрик на ЧМ-2026 сыграл 111 минут в 4 матчах и не отметился результативными действиями. Всего за карьеру он забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи в 21 игре за национальную команду.